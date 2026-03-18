ゼンデイヤ「大勢が騙されています」 トーク番組で“極秘挙式”についてコメント
恋人トム・ホランドとの極秘挙式が報じられたゼンデイヤ。人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演し、この件にコメントした。
【写真】結婚指輪では？と話題 ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場（拡大写真も）
ロバート・パティンソンと共演の新作映画『The Drama（原題）』の公開を控えるゼンデイヤが、現地時間3月16日放送の『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演。インターネット上で、AIで生成された結婚式の写真が拡散されていると指摘され、「そうなんです。大勢が騙されています」とコメント。
「普段の生活の中でも、『あなたの結婚式の写真、とっても素敵だった』と声をかけられますけれど、『あれはAIだから。偽物だから』って感じです」と続け、そうした写真に惑わされ、結婚式に招待されなかったと、怒る知人もいると明かした。
そして「混乱を収めるために」「未公開」の映像を持参したと述べ、『The Drama』の挙式シーンにトムの顔を合成した映像を公開。「AI生成じゃないリアルな映像」「私がその場にいたのは確か」と、ユーモアたっぷりに語り、司会のジミー・キンメルも「これはスクープです」と笑った。
ゼンデイヤは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を公表。挙式の時期に注目が集まる中、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、トムと極秘挙式していたことが伝えられた。
今回、ゼンデイヤは結婚式について直接的な言及は避けたものの、絶妙なユーモアでうまくはぐらかした形だ。
【写真】結婚指輪では？と話題 ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場（拡大写真も）
ロバート・パティンソンと共演の新作映画『The Drama（原題）』の公開を控えるゼンデイヤが、現地時間3月16日放送の『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演。インターネット上で、AIで生成された結婚式の写真が拡散されていると指摘され、「そうなんです。大勢が騙されています」とコメント。
そして「混乱を収めるために」「未公開」の映像を持参したと述べ、『The Drama』の挙式シーンにトムの顔を合成した映像を公開。「AI生成じゃないリアルな映像」「私がその場にいたのは確か」と、ユーモアたっぷりに語り、司会のジミー・キンメルも「これはスクープです」と笑った。
ゼンデイヤは、昨年1月に開催されたゴールデン・グローブ賞授賞式で婚約を公表。挙式の時期に注目が集まる中、ゼンデイヤのスタイリングを長年手掛けてきた著名スタイリストのロー・ローチが、先日開催されたアクター賞（旧SAG賞）のレッドカーペットにて、「結婚式はもう終わったよ。見逃したね」とコメントし、トムと極秘挙式していたことが伝えられた。
今回、ゼンデイヤは結婚式について直接的な言及は避けたものの、絶妙なユーモアでうまくはぐらかした形だ。