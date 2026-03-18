ディップ株式会社のYouTubeに出演

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、自身がブランドアンバサダーを務めるディップ株式会社の公式Youtubeにて対談動画に出演。感謝している人を問われ「それはもちろん妻というしかない」と、妻・真美子夫人への想いを語っている。

人材サービス事業などを手がける同社は17日、公式YouTubeチャンネルに「大谷翔平選手 2年ぶりの対談 全編収録：WBC、そして未来へのメッセージ【ディップ株式会社公式】」という動画を投稿。同社代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏との対談を公開した。

冒頭、冨田氏からワールドシリーズ（WS）連覇とMVP受賞を祝われた大谷。前回対談からの2年間で印象に残ったこととしてWS2連覇をあげ、「やっぱり特別だな、と。優勝は毎年違うチームが出てくるけど、2連覇以上となるとぐっと数も少ないし難しさもあがってくるので、そういう意味では達成感が凄かったですね」と振り返っている。

一方で動画内では私生活にも言及。「この人の働きで楽になっている、感謝しているという人はいますか」と質問されると、「それはもちろん妻と言うしかないですね」と満面の笑みを浮かべながら回答。続けて「妻もそうですし、娘が生まれたので、家に帰るのがまず楽しみです」と、グラウンド内では見せないパパの顔をのぞかせていた。



（THE ANSWER編集部）