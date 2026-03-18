いわきでプレーするDF荒木仁翔

3月11日に全日本学生選抜と、13日に全韓国学生選抜との2試合が行われたJFA/Jリーグポストユースマッチ。

Jリーグで出場機会の少ない若手選手に実戦の機会を創出するために昨年発足したポストユースマッチは、今回、高卒ルーキーを中心に選出され、U-19の選抜チームになった。

全日本学生選抜戦は強度の高さと技術を誇る相手に前半は押し込むも、後半は逆に守勢に回って0-1の敗戦。全韓国大学選抜戦は一転して激しい打ち合いになり、前半はMF中積爲（ガンバ大阪）とFW吉田湊海（鹿島アントラーズ）のゴールで2点のリードを奪うが、後半追いつかれた。それでもPK戦の末に勝利し、実り多き2試合に幕を閉じた。

この貴重な時間の中で悩みながらも自分のプレーを発揮することに集中をした3人の選手を紹介していきたい。2人目は神村学園で選手権初制覇を成し遂げて、いわきFC加入を勝ち取ったDF荒木仁翔について。

すでにJ2・J3百年構想リーグに3試合に出場をした荒木は、僅か1か月足らずで激変した環境に大きな意義を見出している。

高校卒業後は大学へ進学するつもりだった。その中で選手権を高卒プロへのラストチャンスと定めて、左サイドバックとして優勝に貢献した結果、いわきFCからのオファーを勝ち取った。

「最初は当初、現実的なものとして思い描いていた未来とは大幅に変化した環境に飛び込んだので、戸惑うことはあったのですが、僕自身も予想していなかったことが起こったからこそ、逆に大きなチャンスをもらったと受け止めています。今年の一年がおそらく一番成長する時期だと思っているので、ぶれずに自分と向き合っていこうと思っています」

まさに大学から急転のプロ入り。1月12日まで選手権を戦い抜き、休む暇もないままチームに合流。鹿児島キャンプを経て、2月8日のリーグ開幕戦でいきなりベンチ入りを果たすと、第2節の福島ユナイテッド戦の後半途中からプロデビュー。

右ウィングバックとして2-1で迎えた後半43分には左サイドエンドライン付近から、キックフェイントで相手DFをまた抜きして一気にペナルティーエリア内に侵入すると、さらに2人を打ち抜いて中央へクロス。これをMF村上陽斗が突き刺して、初アシストもマーク。鮮烈デビューを飾った。

その後も第3節・FC岐阜戦、第5節・大宮アルディージャ戦にも途中出場をして、このポストユースマッチに至った。

「デビュー戦で結果を残せたのはよかったのですが、同じポジションの先輩を見てもまだまだ差があるなと思っています。スピード、フィジカル面でまだまだ甘いというか、達していない部分があるので、出ていることに満足せずに、プロとして戦っていけるように積み上げていきたいと思っています」

左サイドバックとして、ウィングバックとして、激動の中で成長を期する荒木は参考にしている選手がいる。それはインテルに所属するイタリア代表のレフティーサイドバック・ウィングバックのフェデリコ・ディマルコだ。

175cmのサイズで左サイドをアップダウンし、正確無比な左足のクロスとミドルシュートでチャンスを量産するディマルコ。ビルドアップに関わりながら、タイミングの良いオーバーラップとインナーラップ、そして多彩な球種のキックを駆使して、アシストとゴールを量産し、今季はセリエAでゴール関与数（ゴールとアシストの合計）が20（6ゴール14アシスト）という大台に乗せている。

「自分のプレースタイルと結構似ているというか、前への推進力、クロスの質、ビルドアップ面など多くの面で目指すべき選手だと思って、高校の頃からずっと注目していました。実際にいわきFCの分析の方からも『ディマルコを目標にした方がいい』と言われたので、より意識するようになりました。クロスとパス、シュートの使い分け、クロスの種類の使い分けが本当にうまくて、かつ気づいたら味方FWの横にいて、FWのような動き出しでシュートも打てる分、本当に脅威だと思う。僕も運動量とパワー、技術をもっと磨いて、攻守においてハードワークをして、かつアシストとゴールを決められる選手になりたいです」

実際に荒木も選手権において5アシストでアシスト王になり、1ゴールも挙げている。そして前述した通りプロでもディマルコのようなサイドからの鋭く、テクニカルな突破で1アシスト。

そして今回のポストユースマッチでは、全日本大学選抜戦で3-5-2の左ウィングバックとして前半45分間プレーし、アシストはできなかったが、右サイドハーフの真田蓮司（関西大）と右サイドバックの常藤奏（中央大、柏レイソル内定）の2人とマッチアップをし、持ち前の運動量と前への推進力で真っ向勝負を知った。

第2戦の全韓国大学選抜戦では後半から左ウィングバックとしてプレー。風下だったことで相手のパワーに差し込まれ、一挙2失点。それでも終盤には激しい前線からのプレッシングでボールを奪って、そこからスルーパスを受けてビッグチャンスを迎えた。シュートは外れてしまったが、運動量とFW顔負けの抜け出しから決定機を作り出した。

この2試合は神村学園のチームメイトであり、共にいわきFCに進んだDF中野陽斗のように、チームで不動のレギュラーであれば呼ばれることはなかった。

「悔しい思いは正直ありますが、同年代の選手、対戦相手の年上の選手と、本当に大きな刺激をもらえるので、しっかりといいところは盗んでいきたい。（同じ神村学園のMF福島）和毅（アビスパ福岡）とも一緒にやれたので、これを次につなげていきたいです」

現実を受け止めながらも、理想像をしっかりと捉えて、荒木は着実に成長と結果を示している。（安藤隆人 / Takahito Ando）