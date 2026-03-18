【YAMAHA SA-1000】（神奈川県 ギタおぢ 今年48歳）

◆今年で48歳◆

1978年生まれ、和暦だと昭和53年生まれのギタおぢと申します。自分でも分からないですが、なぜか「ビンテージ」という言葉に惹かれます。古着でもビンテージが好きで、もちろんギターもビンテージがいい。コレって何ででしょうね？うーん、私の年齢もビンテージかww

◆ビンテージが欲しい◆

定義は曖昧で、一般的には製造から20年〜100年の物を指し、製造から100年を超えると「アンティーク」だそうな。何となく、自分と同じ誕生日（製造年月日）のギターが存在すれば生涯の相棒だよなぁとか密かな夢を見つつ、一方では製造年まで見分けられても製造年月日まで見分けることが出来るのか？という障壁にぶつかってもいました。

◆セミアコに絞る◆

今年で48歳になる私は西暦でいうと1978年生まれ。和暦だと昭和53年生まれ。この年に製造されたギターはたくさんありますが、自分の誕生日と同じなのかという何月何日までかはどうしても分からないんです。月日までは断念して、せめて製造年だけで我慢しようかなと。ストラトにしようか、レスポールにしようか。

おっと！？セミアコの赤って超カッコいい！楽器屋さんで色んなメーカーのセミアコを弾いてみても、私が奏でる下手クソなブルースやロックをカッコよく修正してくれる感じがする！いつしか1978年製で赤のセミアコを探すようになりました。

ちょくちょく見つかるものの、状態や色など、何か欠けてるんです。まぁ、気長に探すかと気長ぁ〜に探してました。

◆SA-1000との出会い◆

色んな楽器屋さんのHP、ハードオフとかのリサイクルショップのHP、各種オークションサイトなど、くまなく探す中でYAMAHA SA-1000に辿り着きました。わざわざ近隣の県にまで試奏しに行き、音質は申し分ないことを確認！何も問題なし！

そして、このYAMAHA SA-1000ならピックアップ裏側に製造年月日まで印字されているということまで分りました！！こうなったら自分の誕生日と同じ製造年月日の個体を気長に探すぞ！と意地になって雨の日も風の日も来る日も来る日もネットで探す日々。でもそんな簡単に見つかる訳ないですよね。

このYAMAHA SA-1000は1977年から1983年の5年間だけ製造されていたという、そもそもレアなモデル。当時のYAMAHAが一日で何本のSA-1000を製造していたか分かりませんが、そんなに多くはないのでは。果たしていつ見つかるのやら。

◆そして遂に◆

日々のルーティンで某オークションサイトを見てた時、YAMAHA SA-1000の出品を見つけました。その出品者である方はご丁寧にピックアップを外して裏側に印字されている製造年月日も掲載しておられました。

えーと、どれどれ？え？えーーーッ！？遂に自分の生年月日と製造年月日が同じ個体が見つかった瞬間です！しかもワンオーナーで大事に大切に扱ってもらってたようでビックリするような良好コンディション！

待ちに待って手元に届きご対面！！「初めまして！これからの人生、宜しくな♪」挨拶を交わし、お互いのこれまでの人生と、これからの人生を語り合うべく弾きまくっています。春に行うライブで一緒にコイツとステージに立ち、そしてこれからの人生というステージでも共演していきたいと思います。

◆ ◆ ◆

すげえな、これこそ奇跡の邂逅。このSA-1000もびっくりしたろうな。自分やお子さんの誕生年と同じギターやベースが欲しいという話はよく聞くわけですが、当然月日までなんてのは基本無理ゲー。ギブソンのシリアルには、その年の何日目に作られたのかが記されていることもあるので、分からなくはないんだけど、ま、出会うのはほぼ不可能よね。ということで、これはミラクル。生年月日が同じなんだから、ギタおぢさんとこのSA-1000は双子ってことっすね。そもそもヤマハのピックアップに日付まで印字されていることは知りませんでした。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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