元フジテレビのフリーアナウンサー・松尾翠（42）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、長女の小学校卒業式での着物姿を公開した。

「入場から泣いてしまい、枯れ果てた小学校卒業式でした。6年間様々な場面で尊敬の念が止まない先生方の在り方…最後まであたたかさでいっぱいでした」と書き出し、緑色の着物姿でほほ笑むショットを投稿。「小学校時代というかけがえのない6年間。守り支えて下さり、本当にありがとうございます」と感謝をつづった。

「お着物はシンプルな青竹色の色無地と @shuei_inc さんの刺繍の帯。ヘアセット自分で(朝は闘いだから) メイクはいつもより眉とラインの線をしっかり」と着物とヘアメイクについて説明。「実感が湧いてきて寂しいけれどみんなの新しい門出に乾杯！」と新たな旅立ちを祝福した。

フジテレビの先輩アナウンサー・中野美奈子からは「おめでとう あっというまだね。素晴らしい先生方との出会いに感謝だわ。翠ちゃんも凛として美しい、帯もピッタリ」とメッセージ。フォロワーからも「久々のお着物姿お綺麗です」「素敵な晴れの日を、素敵な晴れ着で 御卒業おめでとうございます」「お着物も翠さんも素敵です ご卒業おめでとうございます」などのコメントが届いた。

松尾は2013年、JRA騎手だった福永祐一調教師と結婚。14年3月に第1子となる長女、18年6月に第2子次女、20年1月に第3子長男が誕生した。