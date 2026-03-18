◇第6回WBC 決勝 米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラに敗れ、2大会連続で決勝で涙をのみ、準優勝に終わった。試合後、マーク・デローサ監督（51）はスタメンマスクにウィル・スミス捕手（30＝ドジャース）を起用した理由を説明した。

勝てば世界一の大一番。ベネズエラとの決勝でスタメンマスクをかぶったのは昨季、MLB最多60発を放ったカル・ローリー（マリナーズ）ではなく、ドジャースの正捕手・スミスだった。

スミスはこの試合、3打数無安打。米国打線はわずか3安打に抑え込まれ、打線が振るわず世界一を逃した。

試合後、メディアから「ローリーを試合に出すシナリオはあったのか」と質問が及んだ。

指揮官は「あらゆるシナリオを検討した」とした上で「私はウィル・スミスを絶大に信頼している。彼はこれまでいくつもの『モンスター・モーメント（大舞台）』を経験してきた。ワールドシリーズ第7戦でドジャースを優勝に導く大きなホームランを打ったこともある。だから、今夜、彼がマスクをかぶることに不安はなかった」と説明。ドジャースを2年連続でワールドシリーズ制覇に導き、昨年のブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦では延長11回に試合を決める本塁打を放ったスミスの大舞台での強さを重視したと説明した。

また、ローリーは今大会、3試合に先発出場も9打数無安打、打率・000だった。