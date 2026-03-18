乃木坂46中西アルノ、誕生日にインスタ開設 アイコンにも注目集まる「センスを感じる（笑）」「おもろいかわいい」
アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノが、誕生日であるきのう3月17日に自身の公式インスタグラムアカウント（@nakanishi_aruno_official）を開設した。
【写真】アイコンにも注目！中西アルノの初投稿
「はじめまして中西あるのです マイペースに投稿する予定です よろしくおねがいします〜」とつづり、「先日のIDOL RUNWAY COLLECTIONの出番直前 カチコチに緊張していました」と舞台裏のオフショットを2枚投稿した。
自身のブログでもインスタグラムの開設を報告し「みんなみたいに上手に使いこなせるかはかなり怪しいんですが、ゆるゆるとやってみようかなという次第です。ユーザー名に入る、officialの文字にどきまぎ よかったらフォローしてください」と呼びかけた。
ファンからは、「誕生日おめでとう〜」「待ってました！」という声のほか、パーカーをかぶった真っ黒のダウンを着た姿をアイコンにしていることにも注目が集まり「アルノちゃんだけアイコンの雰囲気が違いすぎるのよ笑笑」「アイコンにセンスを感じる笑」「アイコンおもろいかわいいアルノらしくていいね」「アイコンが中西アルノすぎて好き」などの反響が寄せられた。
【写真】アイコンにも注目！中西アルノの初投稿
「はじめまして中西あるのです マイペースに投稿する予定です よろしくおねがいします〜」とつづり、「先日のIDOL RUNWAY COLLECTIONの出番直前 カチコチに緊張していました」と舞台裏のオフショットを2枚投稿した。
ファンからは、「誕生日おめでとう〜」「待ってました！」という声のほか、パーカーをかぶった真っ黒のダウンを着た姿をアイコンにしていることにも注目が集まり「アルノちゃんだけアイコンの雰囲気が違いすぎるのよ笑笑」「アイコンにセンスを感じる笑」「アイコンおもろいかわいいアルノらしくていいね」「アイコンが中西アルノすぎて好き」などの反響が寄せられた。