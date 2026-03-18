スクウェア・エニックスとNHN PlayArtが共同開発するスマートフォン向け新作ゲーム『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』が、3月24日にサービス開始することが決定した。あわせて「ファイナルトレーラー」が公開されている。

【画像あり】新キャラも分かるゲームのスクリーンショット

本作は「ファイナルファンタジー」シリーズの戦士たちが多数登場する「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの最新作だ。3対3の2チームと魔物が入り乱れるなか、相手チームより早く巨大ボスの討伐を目指す「ボス討伐型チームバトル」となっている。

片手でも遊べるシンプルな操作で爽快なアクションが展開され、メインストーリーでは現代・東京に召喚された戦士たちの物語がフルボイスで楽しめる。

公開されたファイナルトレーラーでは、初解禁となるストーリーシーンや新キャラクター情報が盛り込まれている。

今回新たに発表されたキャラクターは、オニオンナイト（CV：福山潤）、イロハ（CV：水瀬いのり）、フリオニール（CV：緑川光）、バルフレア（CV：平田広明）、リュック（CV：松本まりか）、クライヴ・ロズフィールド（CV：内田夕夜）の6人。

映像では「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーXVI」までの16作品から1人ずつ、合計16人のシリーズの戦士たちが登場し、現代・東京に召喚され、この世界にあわせた姿で躍動する様子が描かれている。

また、サービス開始日の決定を記念してオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンが開催されている。

なお、現在事前登録を受付中で、登録者には正式サービス開始時にログインボーナスとして各種アイテムが配布される。アビリティガチャ合計40回分のアイテム（ガチャチケット20枚、3000モグPay）をはじめ、歴代「ディシディア」シリーズのBGM（8曲）や、好きなキャラクターを選んで解放できるキャラチケット（5枚）などが用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）