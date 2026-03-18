ホルムズ海峡の事実上の封鎖による原油高を受け、北海道内のガソリン価格も過去最高の１９０．０円となりました。



政府は３月１９日、価格の上昇を抑えるため、ガソリン元売り各社に対し補助金の支給を始めますが、燃費よく車を運転するための節約術を取材してきました。



（長南記者）「札幌市西区のガソリンスタンドです。レギュラーの価格は１８９円で、給油の台数は半分になっているということです」





こちらの店では中東情勢の悪化を受け、１２日までは１６１円だった価格が１８９円となる高止まりの状態が続いています。（給油した人）「かなり高いです。毎日の通勤があるのでどうしようもない。ガソリン代がかかってしまう」（給油した人）「入れるのもためらいます。週末しか車を出さないので買い物くらいにしてレジャーは遠出しないようにしています」１８日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、１６日時点で１リットルあたり１９０.０円となり、現在の調査が始まってから過去最高値となっています。こうした中、政府はレギュラーガソリン１リットルあたりの全国平均価格が１７０円程度に抑えられるよう、１９日出荷分からガソリン元売り各社に対して補助金の支給を始めます。札幌市西区にあるこちらの店でも、仕入れ価格が決まりしだい早ければ１９日以降、１７０円程度まで値段を下げたいとしています。（中和石油 小原隆宏本部長）「高値で仕入れた在庫がありますので、補助金を出された段階で企業努力で翌日から（値下げを）やろうか、それとも無くなり次第２・３日遅らせてやろうかっていうことはちょっと検討する状態です。補助金をもらってもやっぱり１７０円って高値だと思う。今後私たちにとってもシビアな営業、業務・運営体系が進んでいくかなと不安しかないのが正直な気持ちです」今後もガソリンの高値が続く見通しのなか、車を運転する際に少しでも燃費を抑えるにはどうすればいいのでしょうか。専門家に教えてもらいました。車が走りだすと早速指摘が。（ＪＡＦ札幌支部 安藤純一交通環境係長）「いまのはよくない発進ですね。この車はハイブリッドなので動き出しはモーターで動くことができる、ガソリンエンジンを使わずに。もう少し抑えたアクセル操作ができるともっと燃費がよくなるかな」停止した状態から発進する際にいちばん燃料を使うため、穏やかにアクセルを踏むことで１０パーセント程度燃費が改善することもあるといいます。また走行中、エアコンを切ったり空気圧を適正にすることも燃費をよくするのに有効だといいます。（ＪＡＦ札幌支部 安藤純一交通環境係長）「色々な条件にもよるが、燃費が１割ほど向上した人もいる。この運転は安全運転にもつながる走り方でもあるので、事故を防ぐというところからも心がけていただきたい」石油情報センターによりますと、補助金の効果が表れ全国のガソリンの値段が１７０円程度に下がるまでには１～２週間かかる可能性があるということで、家計や安全のためにも燃費の良い安全運転を心がけるとよさそうです。