季節の空気をまとって、街に歩き出そう。やわらかな色合いで心もウキウキ！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スエードの質感が引き立つ、心まで軽やかにする【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
このニューバランスのスニーカーは、やわらかなカラーコンビネーションに、季節に馴染む毛足の短いスエードを組み合わせた「574」のウィメンズモデルだ。クラシックなシルエットはそのままに、素材感と色使いで上品な印象に仕上げている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソールとアウトソールはクッション性とグリップ性に優れ、日常の歩行を快適にサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
長時間の着用でも疲れにくく、タウンユースから軽いアクティビティまで幅広いシーンで活躍する一足だ。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで合わせやすいデザインに、季節感のある素材を取り入れた、コーディネートを柔らかく彩るモデルとなっている。
スエードの質感が引き立つ、心まで軽やかにする【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
このニューバランスのスニーカーは、やわらかなカラーコンビネーションに、季節に馴染む毛足の短いスエードを組み合わせた「574」のウィメンズモデルだ。クラシックなシルエットはそのままに、素材感と色使いで上品な印象に仕上げている。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソールとアウトソールはクッション性とグリップ性に優れ、日常の歩行を快適にサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
長時間の着用でも疲れにくく、タウンユースから軽いアクティビティまで幅広いシーンで活躍する一足だ。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルで合わせやすいデザインに、季節感のある素材を取り入れた、コーディネートを柔らかく彩るモデルとなっている。