坂本花織に対し「本当に気の毒」　露フィギュア界期待の“ホープ”が思い「少し違った結末を想像していたのでは」

ロシアの16歳が坂本花織への思いを明かした(C)Getty Images

ロシアのフィギュアスケート界で、次世代女王候補と目される16歳のソフィア・ゼプカが、坂本花織への思いを明かしている。

坂本はミラノ・コルティナ五輪で女子シングルと団体で銀メダルを獲得。ロシアメディア『スポーツ24』によれば、ゼプカは、五輪の女子フィギュアスケートで、気に入った選手を問われ「カオリ・サカモトが好きでした」と明かすと、「イリヤ・マリニン以上に、彼女のことを本当に気の毒に思いました。彼女には美しく華々しいキャリアの終わりを迎えて欲しかったからです。彼女自身も、少し違った結末を想像していたのではないでしょうか。世界選手権では彼女を応援します」と語ったという。

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チェコ・プラハで現地時間3月24日から始まる世界選手権には坂本も出場し、競技人生で最後のスケーティングを披露する。ロシア“期待のホープ”は、そんな坂本へエールを送っていた。

また、今回の五輪で金メダルに輝いたアリサ・リウについても「アリサ・リウのスケートには本当に感銘を受けています。もちろん、彼女の演技に込められたエネルギーは圧倒的です」と述べると、「ショートプログラムでは軽やかで、フリースケーティングではポジティブなエネルギーに満ちあふれています。そして、そのポジティブさを演技全体に表現しているのです。それは本当に素晴らしいことで、おそらく彼女はその点で唯一無二の存在でしょう」と、20歳の金メダリストの実力も認めているようだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]