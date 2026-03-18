ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が2年連続の開幕投手を予定している山本由伸投手について、現在の状態や次の目標を語りました。

昨季、開幕投手を務めるなどシーズンを通して二桁勝利を飾った山本投手。ワールドシリーズでもチームを優勝に導く投球を見せ、今季は2年連続となる開幕投手に抜擢されました。

ロバーツ監督は山本投手に対して、「彼はとても意欲的で、仕事に対して規律がある。だからこそ、あのレベルで競い続けることができる」と評価。

さらにWBCの2試合で先発登板した山本投手について、「普通ならワールドシリーズMVPの後にWBCで投げるのは難しいと感じるはずだが、彼は国のために投げたがっていた」と明かしました。

山本投手の次の登板に関しては、「目標は5イニング投げること」と明言。その中でも、「打者に対して先行すること。そして球種を使って攻めていくこと。あとはそこからどうなるかを見るだけだ。特別に何か一つを見るというより、全体的に確認したい」と語り、「フォームも良いし、メンタルも良い状態にある。本当に強い意志を持った選手で、チームにいてくれて幸運だ」と改めて山本投手を評価しました。

なお、WBCを終えた山本投手とは、「準々決勝で投げた後は、まだ話せていない」と答えました。