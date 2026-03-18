高市首相、18日夜に訪米　ホルムズ海峡派遣は「停戦後に検討」　首脳会談はイラン情勢とレアアース開発も議論へ

トランプ大統領と会談するため18日夜、アメリカへ向かう高市首相は出発前、最後の国会審議に臨んでいます。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・若田部遥記者が中継でお伝えします。

二転三転するトランプ大統領の発言に、参議院予算委員会での議論も首脳会談やイラン情勢がメインテーマとなっています。

高市首相：

日々情勢が変わる。また、米国側の発信が変わるこのタイミングですので、その中でG7（主要7カ国）の首脳の中で真っ先にトランプ大統領と直接会うということですから。今のイラン情勢も含む問題について、しっかりと議論を深めてまいります。

午前の質疑で高市首相は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、「完全な停戦合意が行われたあとで貢献できることが皆無だとは言わない。その時しっかりと考える」と停戦後に検討する可能性を示しました。

また日米首脳会談で、「南鳥島の周辺海域でのレアアースの開発も議論することになると思う。具体的な協力のあり方について議論していく」と明らかにしました。

一方、艦船派遣をめぐるトランプ大統領の発信について、政府内では懐疑的な見方が強く、「また気が変わるかもしれない」、「トランプ大統領の頭の中は分からない。とにかくギリギリまで検討中だ」といった声が聞かれます。

不透明な情勢が続く中、高市首相は18日夜にアメリカへ出発します。