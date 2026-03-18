米メディアに語った優勝リング贈呈式参加

ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏が、大谷翔平投手らと本拠地で“再会”を果たすことになりそうだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン氏が17日（日本時間18日）に公式X（旧ツイッター）を更新。カーショー氏がワールドシリーズの優勝リング贈呈式に出席することを明言したと伝えている。

WBC決勝の舞台となったローンデポパークと訪れていたマッケイン氏は自身のXに、カーショー氏に突撃インタビューを行った映像を投稿。「クレイトン・カーショーはリング・ナイトにドジャースタジアムに来ると私に確約した。3月27日（同28日）の今季ドジャースの2試合目にあたるダイヤモンドバックス戦に先だって、チームメートたちとワールドシリーズの優勝リングをもらう」と投稿し、動画を公開した。

今後の予定について問われた左腕は、「私は開幕戦は放送側にいるので（ドジャースタジアムに）いるが、翌日のリング・デー、行くよ」と明言した。続けて、当日の始球式で投げる可能性について聞かれると、「どうだろうね」と笑顔で含みを持たせた。

レジェンドの登場にファンも熱視線を送ることになりそうだ。インタビューの最後にはマッケイン氏から「殿堂入り資格1年目に殿堂入りするような素晴らしいキャリア、おめでとうございます。クレイトン、2031年、クーパーズタウンでお会いしましょう」と祝福。これにカーショー氏は「ありがとう」と感謝を口にした。

チームの精神的支柱でもあるカーショーが姿を見せれば、大谷らチームメートにとっても大きなモチベーションとなるはずだ。カーショー氏自身から明かされた今後の最新情報は、ドジャースファンを興奮させるに違いない。（Full-Count編集部）