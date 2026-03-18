ビビアン・スー、10歳息子に抱きつく2ショット公開「口元が似てる」「最高の親子ショット」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントのビビアン・スーが3月18日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳台湾出身美女「口元が似てる」10歳息子の姿
3月19日に誕生日を迎えるビビアンは「びっくりしました」とつづり、10歳の息子が貯金箱に貯めていたお金で指輪をプレゼントしてくれたことを報告。このサプライズに「感動して言葉がでなかった」と明かし、「守ろうとしてくれるその心に感謝しているよ」と、息子に抱きつく幸せあふれる親子ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「なんて優しい息子さん」「感動して泣いちゃう」「ビビアン、51歳にびっくりした」「最高の親子ショット」「口元が似てる」「貯金箱のお金で買うなんて健気すぎる」「微笑ましい写真」といった声が寄せられている。
ビビアンは、2014年2月にシンガポールの実業家ショーン・リー氏と結婚し、2015年8月に第1子となる男児を出産。2023年12月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆ビビアン・スー、息子から誕生日サプライズを報告
3月19日に誕生日を迎えるビビアンは「びっくりしました」とつづり、10歳の息子が貯金箱に貯めていたお金で指輪をプレゼントしてくれたことを報告。このサプライズに「感動して言葉がでなかった」と明かし、「守ろうとしてくれるその心に感謝しているよ」と、息子に抱きつく幸せあふれる親子ショットを公開した。
◆ビビアン・スーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「なんて優しい息子さん」「感動して泣いちゃう」「ビビアン、51歳にびっくりした」「最高の親子ショット」「口元が似てる」「貯金箱のお金で買うなんて健気すぎる」「微笑ましい写真」といった声が寄せられている。
ビビアンは、2014年2月にシンガポールの実業家ショーン・リー氏と結婚し、2015年8月に第1子となる男児を出産。2023年12月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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