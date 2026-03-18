2児の母・石川梨華、2種類の唐揚げなど家族の好物料理公開「手が込んでてすごい」「栄養バランスも良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月18日、自身のInstagramを更新。家族の好物ばかりの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「手が込んでてすごい」家族が好きな“手羽中の唐揚げのり塩味”披露
石川は「チャーミークッキング」「夕飯をみんなでせーので食べれた日」と家族全員で食卓を囲んだ充実した時間を報告。「手羽中の唐揚げのり塩味」「塩麹唐揚げ」「海老とブロッコリーのガーリック炒め」「シーザーサラダ」と、こだわりが感じられる手料理の数々を披露した。「みんなの好物ばかりだから いっぱい喜んでもらえました」と喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「唐揚げ2種類も！手が込んでてすごい」「色合いが綺麗」「みんな大喜びなの分かる」「栄養バランスも良さそう」「真似して作ってみたい」「美味しそう」「幸せな食卓風景が目に浮かぶ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「手が込んでてすごい」家族が好きな“手羽中の唐揚げのり塩味”披露
◆石川梨華、家族の好物尽くしの夕食を公開
石川は「チャーミークッキング」「夕飯をみんなでせーので食べれた日」と家族全員で食卓を囲んだ充実した時間を報告。「手羽中の唐揚げのり塩味」「塩麹唐揚げ」「海老とブロッコリーのガーリック炒め」「シーザーサラダ」と、こだわりが感じられる手料理の数々を披露した。「みんなの好物ばかりだから いっぱい喜んでもらえました」と喜びをつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「唐揚げ2種類も！手が込んでてすごい」「色合いが綺麗」「みんな大喜びなの分かる」「栄養バランスも良さそう」「真似して作ってみたい」「美味しそう」「幸せな食卓風景が目に浮かぶ」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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