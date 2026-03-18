第1子妊娠中の久慈暁子、夫・渡邊雄太選手と夜景ディナー満喫「ガラス越しに旦那様が見える」「素敵すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】元フジテレビアナウンサー久慈暁子が3月17日、自身のInstagramを更新。夫でバスケットボールBリーグ・千葉ジェッツに所属する渡邊雄太選手とのディナーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「ガラス越しに旦那様が見える」お洒落なディナーショット
久慈アナは「Dinner with my husband」「お店からサプライズの デザートプレートをいただいてびっくり！夜景も綺麗でした」とつづり、夜景をバックにした食事の写真を投稿。結婚指輪をつけた渡邊選手の左手とピザが並ぶテーブルの写真を公開し、夜景を臨む窓には反射により店内の様子や渡邊選手の横顔シルエットも写り込んでいる。
他にも、食事を楽しむ自身の様子や「Thank you for cheering up to Japan」と書かれたデザートプレート、店内のショットを披露している。
この投稿には「ガラス越しに旦那様が見える」「シルエットでかっこいい」「素敵すぎる」「おしゃれ」「憧れる」などの反響が寄せられている。
久慈アナは、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「ガラス越しに旦那様が見える」お洒落なディナーショット
◆久慈暁子、夫・渡邊選手とのディナーショット公開
久慈アナは「Dinner with my husband」「お店からサプライズの デザートプレートをいただいてびっくり！夜景も綺麗でした」とつづり、夜景をバックにした食事の写真を投稿。結婚指輪をつけた渡邊選手の左手とピザが並ぶテーブルの写真を公開し、夜景を臨む窓には反射により店内の様子や渡邊選手の横顔シルエットも写り込んでいる。
◆久慈暁子の投稿に反響
この投稿には「ガラス越しに旦那様が見える」「シルエットでかっこいい」「素敵すぎる」「おしゃれ」「憧れる」などの反響が寄せられている。
久慈アナは、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年1月1日に第1子妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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