巨人の大勢投手が１８日、ＷＢＣを終え、この日行われるヤクルト戦の試合前練習から１軍本隊に合流した。仲間たちと笑顔で会話しながら練習を行った右腕は「うまく切り替えられたというか、シーズンに向けてみんなの顔を見て、次はこのメンバーで１年間しっかり戦っていこう！という気持ちになりました」と気を引き締めた。

前回２３年大会ではチーム最多の４試合に登板して防御率０・００だった大勢。今大会は１次ラウンドの韓国戦（７日・東京Ｄ）は２点リードの９回に登板し３者凡退。しかし、オーストラリア戦（８日・東京Ｄ）では９回に登板し、２本のソロを被弾。決勝トーナメントでは９回ではなく８回を任されることになっていたが、その後は出番がなかった。

侍ジャパンはベネズエラに敗れて帰国。この日はそのベネズエラと米国の決勝でベネズエラが優勝を決めた。決勝もチェックした背番号１５は「戦ったチームが世界一になってうれしい気持ちと、もしかしたら、あそこで決勝でやれたんじゃないかなって気持ちもあります」と悔しさもにじませながらも「ベネズエラの皆さんに、おめでとうございます、という気持ちで見ていましたね」と祝福を送った。

大勢は１６日に帰国し、１７日にはジャイアンツ球場を訪れ、ＮＰＢのボールに持ち替えて練習。この日もキャッチボールなどを行い「ボールがやっぱり全然違うので、そこの感覚を戻すというところは１番やっていかないといけないところ。早くボールになれることが大事かなと思っていますね」と語った。