2024年1月13日、愛知県阿久比町の住宅近くにある雑木林で男性の遺体が見つかった。この住宅は派遣社員、林治彦さん（52＝当時）所有のもので、マットレスの下から発見されたのは、林さんの遺体だった。

【写真】愛知雑木林殺害事件に新たな展開。裁判が行われた名古屋地裁

この前日、住宅から約100km離れた静岡県焼津市の駐車場で職務質問を受けた大谷将也被告（40）が逮捕された。車に知人女性を監禁していたという監禁容疑である。職務質問の際、女性が捜査員に手渡したメモにはこうあった。

「人をころしてるかのうせいがあるので、しげきしないよう」

大谷被告は林さんの運転免許証を所持していた。ナンバープレートは替えられていたが、乗っていた車も林さんのもの。静岡県警から安否確認依頼を受けたことによって、愛知県警の捜査員が林さんの遺体を発見したのだった。

林さんの遺体首元には絞められた跡があった。静岡県内で林さんの車に乗り、林さんの運転免許証を持っていた大谷被告が、林さんを殺害したのではないか……誰もがそう思うところであろう。実際に検察側は、大谷被告の刑事裁判でそう主張した。ところが弁護側は、全く異なるストーリーを展開した。大谷被告は林さんの友人であり、林さんが闇バイト組織から逃れるため、夜逃げの手伝いをしたのだ……というのである。

大谷被告は2023年12月に阿久比町の林さん宅に侵入し、林さんを殺害したうえ運転免許証や車などを奪ったほか、林さんの遺体を遺棄したとする住居侵入、強盗殺人、死体遺棄のほか、愛知県内のコンビニにおける強盗致傷でも起訴されていた。

名古屋地裁で1月から開かれた裁判員裁判で明らかになった強盗殺人に関する証拠によれば、林さんの遺体には首を絞められた跡があり、また遺体に巻かれた粘着テープからは大谷被告の指紋が、くわえて遺体からは大谷被告のDNAまでもが検出されている。さらに逮捕時は林さんの車に乗り、林さんの身分証を所持していた。

弁護側が主張した「恐るべき冤罪の物語」

派遣社員として働いていた林さんが、勤務後に立ち寄った書店で漫画を購入したのは2023年12月11日の夜。これが生存確認できた最後の姿となる。しかしそれ以降、不可解な出来事が続く。

同日朝には、林さん所有の携帯電話から職場の上司に対して「熱があるから休みをもらいたい」とメールが送信された。同月17日には同じ上司に対し「今後の人生のことを考えて、仕事を辞めさせていただきます」とメールが送信された。19日には愛知県内で黒ずくめの人物がコンビニATMを訪れ、林さん名義のキャッシュカード2枚を用いて現金を引き出そうとした記録が残っている。

逮捕時に行動を共にしていた知人女性に対する監禁容疑は不起訴となっているが、この女性は法廷で、当時、大谷被告から次のように聞いたと証言した。

「山の奥のほうにある家で物色していたところ、車の音がして隠れた」

「ドアが開く音がして、見たら人がいて、もみ合った｣

「もみ合いのときに首絞めて殺した」

さらに大谷被告自身、林さんが姿を消した翌日、ネットカフェに行き林さんの身分証を用いて会員登録。店内で「失踪宣言書」と題したWord文書を作成した。「私、林治彦は（中略）……今後の身の振り方を考えたいので失踪します」などと記されているその失踪宣言書に「林」の印鑑を押した上で、林さん宅に置いたことが明らかになっている。

こうした証拠や証言から検察側は、大谷被告が物色のために林さん宅に侵入したところ、たまたま帰宅した林さんを殺害し死体を遺棄したうえ、車などを奪い、さらに失踪したように偽装していた、と主張。2月10日の論告弁論では無期懲役を求刑した。ところが弁護側は弁論でこう訴えるのだった。

「……この裁判では、ふたつの異なる物語が提示されました。ひとつは検察官の物語であり、見ず知らずの林さんを殺害した、凶悪犯罪者の物語です。もうひとつは、真実の物語。被害者を助けようとした大谷さんの物語であり、恐るべき冤罪の物語です」

「別の真犯人」

「私がしたことではございません」と初公判罪状認否で述べていた大谷被告が主張していた"真実の物語"の概要は、次のようなものだ。

〈林さんがコンビニのトイレに忘れた財布を、拾って声をかけたことから知り合った。その後コンビニで何度か顔を合わせて話をする中で親しくなった。

林さんから、小児性愛者であることや、闇バイト組織から抜けられないなどの悩みを相談されていた。夜逃げをして、以前自分が働こうとしていた千葉の会社で住み込みで働くことなど提案すると､林さんは夜逃げを決意した〉

つまり、大谷被告は友人である林さんの夜逃げを善意で手伝ったところ、強盗殺人犯のレッテルを貼られてしまったと訴えているのである。「失踪宣言書」の作成も、夜逃げのためのサポートの一環なのだという。

林さんが亡くなった直後とされる時期、林さんの携帯電話から勤務先上司にメールが送信されたほか、いくつかの発信履歴も認められるのだが、これらは「林さんが生きていた証拠」であり「別の真犯人が存在する証拠」であると弁護人は述べた。

「かたや真っ白、かたや真っ黒」

論告弁論の日、開廷前からしきりに弁護人に話しかけ、検察官が論告を述べる際にも話し続けていた大谷被告は、最終意見陳述でも、持参していたメモを広げながら、自己の主張を存分に繰り広げていた。

「えーとまず、率直にどのようなこと、述べていいのか機会をいただきましたが悩みました。かたや真っ白である状態であり、かたや、真っ黒な状態であるからです……（中略）有名な騙し絵のように……（中略）浮かび上がる犯人像とは大きくかけ離れている……（中略）知人女性は致命的な嘘をついています……（中略）冤罪を示すものはいくらでもあります（中略）」

終わる気配のない陳述が続く中、裁判長が「あと3分で終わってください！！」と厳しく告げる一幕もあったが被告は終盤、こう訴えた。

「歴史に残る冤罪事件を生まないよう、慎重な判断を願います」

2月24日、名古屋地裁（坂本好司裁判長）は大谷被告に対し求刑通りの無期懲役を言い渡した。各証拠を検討した結果、犯人は被告人であると認定されている。

「侵入後、被害者に発見されて殺害に及んだもので、計画性はなかったと認められるものの、頸部を相応の時間、腕で絞め続けて殺害した態様は冷酷」

「失院宣言書の作成、勤務先への辞職の連絡等の偽装工作を行なうなど､犯行後の行動も悪質。この犯行のみをみても、被告人の刑事責任は重大である」

"真実の物語"が否定された大谷被告の弁護人は、判決が言い渡されたその日に、控訴している。

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）