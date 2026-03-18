【書評】『わたしたちの不完全な人生へ』／ヴェロニク・オヴァルデ・著 村松潔・訳／新潮クレスト・ブックス／2035円

【評者】東山彰良（作家）

不運について私たちにできる最悪なことは、不運について分析することだ。例えば、あなたが石につまずいて転んだとする。なぜこんなところに石があるのか？ なぜ自分はほかの道ではなく、よりによってこの道を選んだのか？ 神様はいったいなにを伝えようとしているのか？ 私たちのこうした過剰な自意識の根底にあるものを、著者は簡潔な言葉であばき出す。

「わたしたちはすぐに不運の犯人探しをしたがるが、じつは、それはわが同胞の兄弟姉妹のせいではなく、むしろ星の巡り合わせの悪さに起因するのだ」そう、不運に理由などないのだ。いくらあなたが正直で勤勉で博愛に満ちていても、不運はあなたを特別扱いしたりしない。著者は喝破する。「不運はなにか特別なことのような気がするものだが、そういうときわたしたちは自分たちが取るに足りない存在であることを忘れている」

本書には、こうしたささやかな叡智がちりばめられた八つの短篇が収められている。どれもとても短い物語で、言葉も平易なのに、そうとは感じさせない厚みがある。それはひとえに、人生というものに向けられる著者の視点の揺るぎなさのためだろう。あなたは取るに足りないし、不運に理由なんかない。でも、それとまったく同じ道理で、幸運だっていつ何時あなたに訪れるかわからない。

言ってしまえば、本書のテーマは人間万事塞翁が馬、人生捨てたもんじゃない、ということになるのだろう。みんな頭ではわかっている。だけどこの八つの物語はそんな当たり前のことを、少しだけ深く私たちの魂に打ち込んでくれる。

本当にうんざりするくらい長いあいだ私たちをふさぎ込ませていたことでも、ほんのちょっとしたことで、バカバカしいくらいにすっきりと晴れ渡る。だから、自分を憐れむのはよそう。だって、人生に理由なんてないのだから。

※週刊ポスト2026年3月20・27日号