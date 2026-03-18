「27歳でできちゃった結婚」西山茉希、妊娠時の両親の反応振り返り
モデルで俳優の西山茉希（40）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。妊娠したときの心境を語った。
【写真】「さすがのスタイル！」「脚長すぎ！」美脚を披露した西山茉希
この日は“自分は母親失格なのでは？”という感情を抱く罪悪感「マミーギルト」についてトーク。ゲストがそれぞれ、子育て中につい罪悪感を抱いてしまうシーンを明かした。
西山の子どもは現在、長女12歳、次女9歳。妊娠した当時を振り返り、「当時27歳で、できちゃった結婚だったんですけど、自分の両親ですら“THE祝福”みたいな空気感じゃなかったんですよ」と告白。「おめでとうというよりも心配みたいな空気を感じちゃうと、お腹の中の子が感じちゃったらやだな。だから自分だけは『来てくれてありがとう』って思うような環境づくりをしてましたね」と振り返った。
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この日は“自分は母親失格なのでは？”という感情を抱く罪悪感「マミーギルト」についてトーク。ゲストがそれぞれ、子育て中につい罪悪感を抱いてしまうシーンを明かした。
西山の子どもは現在、長女12歳、次女9歳。妊娠した当時を振り返り、「当時27歳で、できちゃった結婚だったんですけど、自分の両親ですら“THE祝福”みたいな空気感じゃなかったんですよ」と告白。「おめでとうというよりも心配みたいな空気を感じちゃうと、お腹の中の子が感じちゃったらやだな。だから自分だけは『来てくれてありがとう』って思うような環境づくりをしてましたね」と振り返った。