2025年1月に結婚を発表した女優の伊藤沙莉（31）と劇作家の蓬莱竜太氏（50）が、結婚後初となる「舞台共演」をすることが「週刊文春」の取材でわかった。

【画像】伊藤沙莉と夫の蓬莱竜太氏

NHKの朝ドラ「虎に翼」ヒロインから紅白歌合戦の司会までこなす伊藤が、結婚を発表したのは、2025年の1月のことだった。お相手は、かねてから交際が報じられていた蓬莱氏だった。



伊藤沙莉 ©時事通信社

芸能記者が語る。

「伊藤が、蓬莱氏の主宰する劇団のファンだったことで仲が深まり交際に発展。2022年4月に『FRIDAYデジタル』に熱愛をスッパ抜かれた」

『嫁に来ないか』を熱唱しプロポーズ

だが、二人の恋路は決して平坦なものではなかった。同年4月には、小誌が伊藤ではない別の女優の部屋を蓬莱氏が訪れる姿をキャッチ。記者の直撃に対し、蓬莱氏はこう答えていた。

「長い友達であることは沙莉ちゃんも知っています。一緒に飲むことは言ってあるので」

――家に行ったことも？

「伝えてあります。（男女の関係は）ないです」

それから3年で二人はめでたくゴールイン。プロポーズは蓬莱氏からだった。

「伊藤が夜中に帰宅したところをジャケット姿で迎え入れ、新沼謙治の『嫁に来ないか』を熱唱。ひざまずいて指輪を渡したそうです」（前出・芸能記者）

さすがの演出家ぶりを発揮した蓬莱氏。そんな夫婦には結婚後初の“共演”が囁かれている。

演劇関係者が明かす。

「実は、蓬莱さんが演出を手掛け、伊藤さんが出演する舞台が既に内定しています」

伊藤の所属事務所に聞くと、こう回答した。

「大決定ではありませんが、そのようなお話があるのは事実です」

そして――。

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夫婦がなじみの焼鳥屋で見せた意外な様子とは？ 3月18日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」並びに19日（木）発売の「週刊文春」では、焼鳥屋で目撃された「伊藤沙莉＆蓬莱竜太の“甘噛み夫婦喧嘩”」を掲載している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月26日号）