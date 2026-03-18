元TOKIOの長瀬智也さんがポルシェ930と写った最新ショットが話題です。17日、自身のインスタグラムを更新。「＃porsche」（ポルシェ）と車に座る姿を掲載しました。遊び心あふれるストリートスタイルのファッションでありながら、ヒゲとサングラスで激渋ダンディーさが際立ちます。



【写真】ヒゲとサングラスでダンディーな長瀬智也さん

長瀬さんは、冷エンジンのポルシェに特化した世界的カーイベント「Luftgekühlt」（ルフト・ゲクールト）の公式インスタグラムにも登場。14日に東京で開催された同イベント「LUFT TOKYO」に参加した際の写真が、15日に公開されました。ボンネットに腰かけ、ほほ笑む姿が印象的です。



長瀬さんは自身のインスタグラムの投稿でも、車の側面や内部のエンジンなど、複数のアングルでポルシェ930を披露しています。長瀬さんの車は、一部が剥がれたボディの塗装をはじめ、ところどころに渋さが感じられるものとなっており、本文中では「うん、こんなんでいいだろ」のコメントを残しています。



SNSでは、「ホイールとタイヤチョイスがセンス良すぎ」「長瀬智也のポルシェカッコよ過ぎない？」などのコメントがありました。



長瀬さんは、長瀬さんは1994年にアイドルグループ「TOKIO」のメンバーとして『LOVE YOU ONLY』でボーカルを務め、デビュー。さらに、アイドルとしての活動に加え、俳優としても多くの作品に出演しました。その後、2021年にTOKIOを脱退。現在は「Kode Talkers」というロックバンドで音楽活動を続けています。