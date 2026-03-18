ちいさくてちょうどいいランクル？

2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典である「大阪オートメッセ2026」には、さまざまな車両が展示されて来場者の注目を集めていましたが、今回はガレージイルブースに展示されていた「ジムニー 70YO.70｣をご紹介します。

コンパクトなボディでありながら、本格的なクロスカントリーモデルに肩を並べる走破性を誇るジムニーシリーズは、軽自動車のジムニーから1.5リッターエンジンを搭載した普通車規格のジムニーシエラ、そしてジムニーシエラをベースにロングボディ化をして5ドア仕様としたジムニーノマドというラインナップで高い人気を誇ります。

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ただ人気車である以上、街中でも同じクルマとすれ違うことも珍しくないため、より自分だけの1台に仕上げたいという想いを抱いている人もいることでしょう。そんな想いに応えてくれるのが、大阪府羽曳野市に店舗を構える「ガレージイル」なのです。

ガレージイルはジムニー用のボディキットを複数ラインナップしていますが、今回ご紹介するのは「70YO.70（ナナマルヨナナマル）」というもので、ジムニーと並んで日本が世界に誇るクロスカントリーモデルである「ランドクルーザー70」をオマージュしたもの。

ランドクルーザー70は現在、再々販モデルがラインナップされていますが、長らく受注停止となっているということもあり、大阪オートメッセ会場でもこちらのモデルはかなりの注目を集めていました。

ボディキットは丸型ヘッドライトや特徴的なフロントグリル、コーナーマーカーといった70らしさを演出するものはもちろん、特徴的な形状を持つボンネットを再現したボンネットカバーやリアクォーターに備わるベンチレーションダクトやアドブルー注入口カバー（これらはダミー）、リアビューも70らしく仕立ててくれるコーナーカバーなどが含まれ、大きくイメージチェンジができるものとなっています。

さらに専用オプションパーツとして、リアバンパーカバーやダクトカバー、70純正品を用いたアンダービューミラーといったエクステリアパーツのほか、シートカバーやスプリングなども用意され、より自分らしい1台に仕立てることも可能。

この70YO.70ボディキットは、2025年10月までのジムニー、ジムニーシエラと、1型と呼ばれるジムニーノマドに対応しているとのこと。

コンプリートカーとしても展開されており、販売価格は440万円。販売はジムニーランドが担当し、全国への納車実績もあるとのことです。