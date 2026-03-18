在韓国日本大使館の公式サイトが18日に更新され、韓国の人気音楽グループ「BTS」が21日にソウルで開催するコンサートをめぐり、注意喚起を行った。

在韓国日本大使館の公式サイトで「来る3月21日（土）午後8時から9時まで、ソウル市中心部の光化門広場において、BTSによる大規模公演が開催される予定です。当日、この周辺では極めて多くの人出が予想されており(警察当局は26万人を想定)、厳しい警備や交通規制が行われ、前日20日の午後9時からは、世宗大路も統制される予定です」と報告。

当日の交通規制措置について「また、ソウル地下鉄の光化門駅(5号線)、景福宮駅(3号線)、市庁駅(1号線・2号線)は、21日午後2時頃から無停車通過となり、バスなどの公共交通機関も運行時間を調整したり、迂回するなどの措置がとられる予定です」とし、「なるべくこのような人混みは避けていただくことが肝要ですが、公演周辺地域にお越しの際は、交通規制などの各種情報を事前によくご確認ください」と呼びかけた。

続けて「一般的に、不特定多数の人が集まるイベントは、テロの攻撃対象になりやすく、各種犯罪も発生しやすいと言われています。在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、付近をご通行の際は、周囲の状況に十分注意していただき、不審な振る舞いをする人物や、不審物を発見した際は直ちにその場から離れるなど、ご自身の安全確保を最優先に行動してください」と注意喚起した。

BTSはメンバー7人が2022年以降、韓国軍入隊や、部隊配属に代わる勤務に当たってきたが、昨年までに全員が兵役義務を終えた。今年3月20日には5枚目のアルバム「アリラン」を発売し、21日の公演で兵役を終えたメンバー7人全員による「完全体」での復帰を果たす。