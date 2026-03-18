お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんが幼稚園の最終登園日であったことをつづった。

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この日、小原はこうめちゃんが幼稚園の最終登園日だったことを報告し「今日もたのしんでくるぞーーー!!!」とこうめちゃんの写真を公開。「登園前の撮影会よくもめたりも、したけど全部楽しかったよ いっぱい思い出ありがとう!!!」とコメントした。

続けて更新したブログでは、卒園式を翌日に控え「幼稚園で今日 生徒達だけで卒園パーティーをしたようです」と報告。手作りのアカデミックキャップをかぶったこうめちゃんの姿に「この姿をみて母 やっぱり泣いてしまいました」とつづると同時に、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木とこうめちゃんの2ショットや、手作りの卒業証書を持つこうめちゃんの写真を公開した。

さらに、自身が泣いていると、「『こうめは、ここにおるよー』と私の頬っぺたにこうめちゃんの頬っぺたをくっつけてくれました」と慰められたことを告白した。

これに対し「嬉しい涙やでー！こうめが、大好きすぎるから泣いてるんやでーー！」と伝えたことを明かし、最後に「この数日泣き疲れております！明日は笑顔でお祝いできるかな!?」とつづった。