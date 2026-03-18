タレントの鈴木紗理奈（48）が18日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。米国に留学中の長男と第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを報告した。

ストーリーズで準決勝のベネズエラーイタリア戦を観戦したことを報告。「日本がおるはずやった準決勝！！！こうなったらベネズエラ応援」とハイテンションでベネズエラ人と応援する動画などを公開。球場のビジョンに映り込む様子も披露した。

「応援めっちゃ楽しかった」と長男とのツーショットも披露。決勝も現地観戦したようで、「ベネズエラ優勝。スポーツは本当に平和で最高！！！」とお祭り騒ぎの動画を公開。再び息子との自撮り2ショットを披露し、「いい春休みすぎる。MAIMI最高。WBC最高。WBCが親子の思い出に加わった」と振り返った。

鈴木は08年12月にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚。10年2月に長男が誕生したが13年12月に離婚した。鈴木はまた19年から英国に留学していた長男が、25年からは米国へ留学していると明かしている。