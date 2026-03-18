「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神がロッテに勝利した。中野の適時二塁打で先制後、森下のオープン戦１号２ランで追加点。六回には木浪が適時二塁打を放つなど、効果的に得点を重ねた。一方、先発の新外国人・ルーカスは、制球に苦しみながらも５回２失点と粘りの投球。開幕ローテ入りはほぼ確実なものとした。

試合は０−０で迎えた三回、中野の適時打で先制し、なおも２死二塁。木村の初球カーブを捉えた。高々と舞い上がった打球は虎党で埋まる左翼席へと吸い込まれた。

侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた森下。この日優勝を決めたベネズエラと戦った準々決勝では、一時逆転の３ランを放っていた。そのアーチと同じ軌道を描くＯＰ戦１号だった。

帰国翌日の１７日にチームへ合流し、２戦連続の先発出場。前日は指名打者での出場だったが、この日は右翼の守備にも就いた。試合後は「とりあえず一本出てホッとしていました。常に上を目指さないといけないと思うので、現状維持では満足していないです」と前を向いた。

一方、先発のルーカスは毎回、塁に走者を置く投球。慣れないマウンドで制球に苦しんだが、要所で粘りながら６安打２失点にまとめた。開幕ローテ入りはほぼ確実で、順当なら４月１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム）先発が有力。この日は登板後、「粘る必要があった。不安定な時間がちょっと長かった」と反省しながら、開幕に向け「より良いものが出せるようにというか、そうならないといけない」と気を引き締めた。