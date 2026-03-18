大相撲春場所１１日目（１８日、大阪府立体育会館）、東幕下４枚目の炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両荒篤山（３２＝荒汐）を突き落として５勝目（１敗）。関取復帰へ大きく前進した。

約３年ぶりとなる十両の土俵に上がると、観客からは大きな声援が送られ、勝ち名乗りを受けると割れんばかりの拍手で祝福された。花道を引き揚げた炎鵬は「自分を信じて土俵に上がりました。しっかり落ち着いて相撲を取れた。観客のかけ声？ 相撲をあきらめずに今までやってきて良かった」と感慨深い表情を浮かべた。

久しぶりの大銀杏（おおいちょう）には「うれしいような、懐かしいような、恥ずかしいような…。いろんな感情がありましたね。やっぱり気が引き締まる」。関取の座に近づく白星には「大きな１勝かなと思いますけど、もう一番あるので。しっかり集中していきたい」と表情を引き締めた。

関取を２９場所務めたが、首の大けがで序ノ口まで転落。そこから不屈の精神ではい上がった。東幕下１１枚目だった初場所は７番相撲で全勝優勝を逃し、十両復帰はならず。後に左足首を骨折していたことを明かした。

大きな苦難を乗り越えてきた小兵力士は「（相撲人生が）今日、終わるんじゃないかという思いがある。いつもそういう気持ちでやっている」と覚悟をにじませる。「（関取復帰は）まだ分からない。あと一番残っているので、死ぬ気で頑張りたい」と闘志を燃やした。