「私のＷＢＣが終わりました」スペシャルサポーターの二宮和也が感謝　多忙な中マイアミへ「いつかどこで糸井さんと…」

◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

嵐・二宮和也が１８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＷＢＣを配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターとしての感想をつづった。

二宮はベネズエラが表彰台に上がっている写真と共に「私のＷＢＣが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝の言葉を投稿。続けて「ただ、拙いＭＣになってしまった事は申し訳ありません 精進します！！！」と自身の仕事ぶりについて反省した。

さらに「そして日本チームの皆様には改めてお疲れ様でしたとお伝えしたいです」と侍ナインにメッセージを送り「そしてゲストで来てくださった豪華すぎる皆々様！色々と教えてくださりありがとうございます」とゲストにも配慮と感謝をした。

「また野球というのがより一層深いものとなりました」と思い返し「そしていつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」と締めた。

二宮は宮崎で行われた侍ジャパンの強化合宿を訪れ、１次ラウンドでは東京ドームのグラウンドから練習するナインに熱視線を送るなど、サポーターとして熱心に活動していた。さらに、現在は５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）を開催中。１３日から１５日までは北海道で公演し、多忙な中、決勝戦を見届けるために１６日に渡米していた。