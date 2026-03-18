タレントの小倉優子（42）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。長男が生まれた当時の子育てについて語った。

この日のテーマは母親が子育ての際に感じる罪悪感。現在3人の息子を育てるシングルマザーの小倉は他のママと比べることはあるかと問われ「一番上（の子）の時に、本見ながら、何カ月の時はこうだとか、離乳食もおかずの上澄みの白い液体から始めるんですけれど。それを何日とかやって」と細かく実践していたと回顧した。

「凄い真面目にやっていて。“大変なことをしているから、ああ、私はちゃんとできてるんだ”みたいなマインドになってましたね、その当時は」とも振り返った。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「そういうのってどっかでもう無理って爆発したりしない？」と心配すると、小倉は当時の心境を「でも私はその時のろいにかかったように。もう“何グラムで、何日はこのにんじんで、次は何日でって本通りにやっていて。何か魔法にかかってるんですよ、もう」と表現した。

上田は「君はこりん星から来たときからずっと魔法にはかかっている」とツッコミを入れ、小倉も「かかりやすいっていうのは」と苦笑した。