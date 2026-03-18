東京女子プロレスに所属する上福ゆき（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのデニムコーデで2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「小さい頃好きだったものが、大人になって復活するの嬉しい！」とつづり始めた。

「怒り顔のバターカップが好き」と人気アニメ「パワーパフガールズ」グッズを持ちながら愛犬とのデニムコーデ2ショットを公開した。

ネットでは「神がかった可愛さ」「キレイ」「可愛すぎる！」などの声が上がった。

上福はグラビアタレントとして活動しながらも2017年8月にプロレスデビュー。20年11月に第5代インターナショナル・プリンセス王者に輝き、ベルト初戴冠。1メートル73の長身を生かした必殺技のフェイマサーやドロップキックやビッグブーツなどでファンを魅了。近年ではシンガポールや中国などアジアの団体にも参戦して活躍。昨年9月には上原わかなとのタッグ「Ober Eats」でタッグベルトを獲得した。

今年2月14日にはタッグトーナメントも制して、3月29日の両国国技館大会では防衛戦に臨む。WWEで「アイコニックス」として活躍したジェシー・マッケイとキャシー・リーのタッグチーム「ジ・インスピレーション」と対戦する。