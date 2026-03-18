アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は、「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。一方、日本政府は、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けどのような対応が可能かギリギリまで検討を続ける方針です。中継です。

トランプ大統領の発言に振り回されているだけに、政府高官は首脳会談でどのような要求が飛び出すのか「まだ油断はできない」と警戒しています。

高市首相

「自衛隊の派遣について現時点で予断を持ってお答えすることはできません。現時点で予定はいたしておりません。日本の法律に従ってできることはできるけど、できないことはできない。それをしっかりとお伝えをするつもりですし、先方もこれまでの経緯から日本の法律、よくご承知のはずでございます」

ある政府関係者は「トランプ大統領が本心から自衛隊派遣を不要と思っているわけではない」として、トランプ大統領の出方を警戒しています。

大統領の真意がはっきりしない中、高市首相は18日夜、日米首脳会談に向けて出発します。

官邸幹部は、首脳会談で「どういう流れで話をするのか色々なパターンを考えている」と述べ、どのような提案ができるのか「会談の直前、ギリギリまで検討をしていく」としています。