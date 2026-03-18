熊本ヴォルターズが君座武志との契約合意を発表…練習生から昇格した東海大SF兼PF

熊本ヴォルターズは3月18日、練習生として加入していた東海大学4年の君座武志と「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」の選手契約に合意したことを発表した。

君座は188センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。宇都宮工業高校から東海大に進学し、「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーしたが、B.PREMIERのクラブから指名を受けなかった。

同選手は公式HPで「この度熊本ヴォルターズに加入することになりました、君座武志です。このようなチャンスを下さった七川GM、遠山HCをはじめ、クラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。熊本ヴォルターズのような歴史あるチームでプロ選手としてのキャリアを始めれる事を心から嬉しく思います。このような形での加入となりましたが、自分らしく身体を張って、泥臭くプレーし、チームの勝利のために日々ステップアップしていきます。応援よろしくお願いします！」とコメントした。

なお、熊本はB2第24節を終え、27勝19敗で西地区3位。君座は21日に盛岡タカヤアリーナで開催される岩手ビッグブルズ戦からベンチ登録可能だという。