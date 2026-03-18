長崎ヴェルカが菅野翔太と契約解除しサポートスタッフ契約…39歳PFの菅澤紀行を獲得

B1西地区の長崎ヴェルカは3月18日、菅野翔太との契約解除およびサポートスタッフとして契約合意、菅澤紀行との2025－26シーズンにおける選手契約合意を発表した。なお、菅野は同日付で自由交渉選手リストに公示されている。

現在34歳の菅野は、190センチ88キロのスモールフォワード。2014年に福島ファイヤーボンズでプロデビューし、三遠ネオフェニックスへの移籍と福島への復帰を経て、昨オフに長崎へと加入した。

所属1年目となる今シーズンは、昨年12月7日までB1リーグ戦12試合に出場し、1試合平均2分22秒のプレータイムで1.1得点0.3リバウンドの成績を残していたが、練習中に負傷。「右膝前十字靭帯再建術」の手術を受けたことが1月3日に発表されていたが、復帰時期などは明らかにされておらず、離脱後から現在まで試合出場はしていなかった。

現在39歳の菅澤は、194センチ92キロのパワーフォワード。2010年にTGI-RISEでキャリアを始め、群馬クレインサンダーズ、秋田ノーザンハピネッツ、岩手ビッグブルズ、仙台89ERS、富山グラウジーズ、京都ハンナリーズ、を渡り歩き、2021－22シーズンには長崎にも所属。その後、熊本、福島と活躍の場を移し、昨シーズンの4月に福島と契約満了となり自由交渉選手リストに公示されていた。

今回の発表に際し、菅野、菅澤はそれぞれ以下のようにコメントしている。

「ハピネスアリーナのコート上で、これまでのプロキャリアで感じたことのない、長崎ファンの皆さんの歓声を肌で感じプレー出来たことは一生の宝です。そして長崎が大好きになりました。違う形にはなりますが、自分らしくサポート、鼓舞し続けます！！変わらぬご支援よろしくお願いします」（菅野）

「この度、長崎ヴェルカと選手契約させていたいただことになりました。今までは練習生とスクールのサポートをして参りましたが、コーチスタッフやチームメイトをはじめ沢山の方々のご協力のおかげで、選手としてまた活動できることになり、感謝の気持ちでいっぱいです。長崎ヴェルカのためにできることを、自分が持っているもの全てをかけてやっていきたいと思いますので、たくさんの応援、声援、サポートの程宜しくお願いします」（菅澤）

【動画】長崎に加入する菅澤のハイライト集