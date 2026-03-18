国士舘大の中村謙斗がB3新潟とアマチュア契約…大学1部リーグ昇格の立役者がBリーグに参戦

B3所属の新潟アルビレックスBBは、3月18日、国士舘大学4年の中村謙斗が2025－26シーズンにおけるアマチュア契約の選手として加入することを発表した。

現在22歳で千葉県出身の中村は、190センチ91キロのスモールフォワード。地元千葉明徳高校を卒業後、国士舘大学に進学し、4年時の『第101回関東大学バスケットボールリーグ入替戦』において、筑波大学に勝利しチームを3年ぶり1部昇格に導く立役者となるなど、主力として活躍した。『Bリーグドラフト2026』にも志望届を提出していたものの、指名を受けることはなく、自由交渉リストに公示されていた。

今回の発表に際し、中村は「チームの勝利に貢献できるよう、日々全力でプレーしていきます。応援してくださる皆さまの期待に応えられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

また、チームの代表取締役社長である糸満盛人氏は「プレーオフのホーム開催、そして〝優勝で有終の美〟を目指す我々にとってのラストピース。前途有望な若武者の参戦でございます。中村選手の持ち味は、アグレッシブかつフィジカルなディフェンス。シュート力も魅力の3&Dプレイヤーです。特にディフェンス面において、チームへ新鮮かつパワフルなエナジーをもたらしてくれることを大いに期待しております。皆さま、中村選手への熱い熱いブーストを、どうぞよろしくお願いいたします」と期待を寄せたコメントを述べた。

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