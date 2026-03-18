Netflixの公式SNSにて、BTSの5th Album『ARIRANG』（3月20日韓国リリース）に合わせ、3月21日に韓国・ソウルの光化門広場で開催される『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のソロポスターが公開された。

①～⑦BTSメンバーのオーラ溢れるソロポスターショット ⑧「SWIM」MVティザー

■圧倒的なオーラ放つBTSメンバーのソロビジュアル一挙公開

公開されたポスターでは、メンバー全員がオールブラックの衣装に身を包み、床に映し出されたアルバムロゴの上に立つ姿を披露。背後には「BTS」の文字が輝き、重厚感あふれる世界観を演出している。

腕を組み堂々とした風格を漂わせるRM（アールエム）、振り返りざまにしなやかなボディラインを見せるJIN（ジン）、片手をポケットに入れクールに佇むSUGA（シュガ）。つま先を軽く上げたポーズでスタイリッシュさを際立たせるJ-HOPE（ジェイホープ）、両手をポケットに入れ鋭い視線を向けるJIMIN（ジミン）、手を後ろに回し凛と立つV（ヴィ）、そして片手を広げ優雅なポーズを見せるJUNG KOOK（ジョングク）。それぞれの個性が際立つビジュアルで、“王者の帰還”を予感させる圧倒的な存在感を放っている。

SNSでは「格好良すぎる」「完全にスイッチ入ってる」「ため息が出る美しさ」「ついに来る…！」「いよいよだね」といった期待の声が相次いでいる。

■BTS、新曲「SWIM」MVティザー公開で期待高まる

さらに18日0時には、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、アルバムのタイトル曲「SWIM」のMVティザーを公開。映画のような映像美と初公開のメロディが、約3年9カ月ぶりのカムバックへの期待を一層高めている。