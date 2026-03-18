

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.3 アセンテック <3565>

26年1月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の28.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.4％減の21億円に減る見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -15.01 3/17 1Q －

<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -12.82 3/17 1Q 赤転

<3565> アセンテック 東Ｓ -12.21 3/17 本決算 -27.44

<9237> 笑美面 東Ｇ -10.12 3/17 1Q 赤拡

<5248> テクノロジー 東Ｇ -7.71 3/17 本決算 －



<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ -4.65 3/17 1Q -93.75

<184A> 学びエイド 東Ｇ -4.58 3/17 3Q 赤縮

<1444> ニッソウ 東Ｇ -4.21 3/17 上期 赤転

<442A> クラシコ 東Ｇ -3.20 3/17 1Q －

<4174> アピリッツ 東Ｓ -0.47 3/17 本決算 黒転



<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ -0.11 3/17 3Q -14.07



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

