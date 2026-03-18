

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4194> ビジョナル 東Ｐ -8.62 3/17 上期 30.25

<3657> ポールＨＤ 東Ｐ -6.15 3/17 本決算 黒転

<4813> ＡＣＣＥＳＳ 東Ｐ -3.25 3/17 本決算 黒転

<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東Ｐ -3.16 3/17 本決算 16.46

<9627> アインＨＤ 東Ｐ -0.41 3/17 3Q 47.97



<7683> ＷＡ 東Ｐ -0.29 3/17 本決算 26.03



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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