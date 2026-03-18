―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 -8.62 　　3/17　　上期　　　 30.25
<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 -6.15 　　3/17　本決算　　　　黒転
<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 -3.25 　　3/17　本決算　　　　黒転
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -3.16 　　3/17　本決算　　　 16.46
<9627> アインＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.41 　　3/17　　　3Q　　　 47.97

<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -0.29 　　3/17　本決算　　　 26.03

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース