―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.5　ラクスル <4384>
　26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比19.6％増の20.4億円に伸びたが、通期計画の45.5億円(中央値)に対する進捗率は45.0％にとどまり、5年平均の79.9％も下回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4880> セルソース 　　東Ｐ　　 +8.64 　　3/17　　　1Q　　　　黒転
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ　　 +7.39 　　3/17　　　1Q　　　　赤拡
<7034> プロレド 　　　東Ｐ　　 +4.03 　　3/17　　　1Q　　　　黒転
<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ　　 +2.87 　　3/17　本決算　　　 -2.83
<4384> ラクスル 　　　東Ｐ　　 +0.05 　　3/17　　上期　　　 19.65

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース