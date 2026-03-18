明豊ファシリティワークス <1717> [東証Ｓ] が3月18日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の43円→43.5円(前期は42.5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、発注者支援事業を発展させるために重要である優秀な人材の確保に努めており、社員の平均年収向上を主とした処遇向上を目指しております。これと併せて、当社を応援してくださっている株主の皆様への利益還元を重視しております。現在の今期業績見込みに基づく賃上げ促進税制による税額控除額が、当初の予想48百万円より増える見込みであり、当社配当方針で定めている配当性向55％程度に基づき株主の皆様への利益還元としての配当金を増額できる状況にあると判断しましたので、2026年3月期の１株あたり配当金を43.5円（当該金額を下限とします）へ修正いたします。

