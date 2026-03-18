食材がきれいするんと離れる。毎日の料理が心地よくなるダイヤモンドコート【アイリスオーヤマ】のフライパンがAmazonに登場!
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ワンタッチで使いやすく、こびりつきにくさは抜群！【アイリスオーヤマ】のフライパンがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのフライパンは、人工ダイヤモンド粒子をコーティングに配合し、耐摩耗性を高めたダイヤモンドコートパンだ。アルミとの密着性が高く、はがれにくい構造のため、するんとした使い心地が長く続く。こびりつきにくく、汚れも落としやすいので、毎日の調理も後片付けも快適に行える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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マルチハンドルはワンタッチで着脱できる仕様に進化し、より簡単にセットできるようになった。調理中の持ち替えや収納時の扱いやすさが向上し、調理効率も高まる。専用ハンドルは別売りだが、シリーズ全体で統一して使えるため、キッチンがすっきりまとまる。
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フライパン、炒め鍋、多用途に使える鍋、エッグパンまで豊富なラインナップが揃い、シリーズで組み合わせれば料理の幅がさらに広がる。熱まわりが良く、中火以下で十分調理できるため、食材の風味を引き出しながら省エネにもつながる。予熱のしすぎや急冷はコーティングを傷める原因になるため、適切に使えば長く愛用できる。
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毎日の料理を軽やかにしてくれる、扱いやすく耐久性に優れた調理器具シリーズだ。
ワンタッチで使いやすく、こびりつきにくさは抜群！【アイリスオーヤマ】のフライパンがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのフライパンは、人工ダイヤモンド粒子をコーティングに配合し、耐摩耗性を高めたダイヤモンドコートパンだ。アルミとの密着性が高く、はがれにくい構造のため、するんとした使い心地が長く続く。こびりつきにくく、汚れも落としやすいので、毎日の調理も後片付けも快適に行える。
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マルチハンドルはワンタッチで着脱できる仕様に進化し、より簡単にセットできるようになった。調理中の持ち替えや収納時の扱いやすさが向上し、調理効率も高まる。専用ハンドルは別売りだが、シリーズ全体で統一して使えるため、キッチンがすっきりまとまる。
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