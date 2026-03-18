【漫画】「オレのことそんなに想ってくれるヤツのことを無下にはできねーよ」一目惚れしたイケメンと付き合ったものの心が疲れてしまい…【作者に聞く】
「顔とスタイルを見た瞬間、体温が奪われた」――。そんな衝撃的な出会いから始まった恋が、なぜ「しんどい結末」を迎えたのか。春乃おはなさんの実体験を描いた漫画が、SNSで大きな反響を呼んでいる。近所の店員さんに一目惚れし、お付き合いをスタートさせたものの、待っていたのはすれちがいの日々だった。一目惚れの魔法が解けるまでの葛藤と、そこから得た教訓を春乃おはなさんにインタビューした。
【漫画】本編を読む
■近所の店員さんに一目惚れ！でも、幸せな時間は長く続かなかった…
春乃おはなさんは、近所の店員さんに一目惚れをし、付き合うことに。デートを重ね、楽しい時間を過ごし、着実に距離が縮まったと確信した矢先、彼の態度は突如として冷たく変わる。後日、ささいなすれ違いが原因だと判明するものの、歩み寄る姿勢を一切見せない彼の頑なな態度に、おはなさんの心は摩耗していく。悩み抜いた末に、彼女が選んだのは「別れ」という決断だった。
■インタビュー：一目惚れから始まった彼との関係
――一目惚れした際、彼に対して「顔以外」に直感的に感じた魅力はありましたか？
ないです。というよりも顔とスタイルを見た瞬間に身体中の体温が一瞬で奪われた感覚に陥りました。一目見た瞬間にもう彼の容姿のことが脳にこびりついて離れない。頭を後ろから殴られたような衝撃に似ていて、びっくりして痛くてほかに何も考えられない感覚に似ています。
――「顔がどタイプ」という事実は、彼との間に問題が起きた際、許容範囲を広げる理由になりましたか？
よくも悪くもですね。顔がよいからちょっとしたことは許すのがメリット。でもほかの異性なら絶対許さないことも許してしまうから健全な恋人のパワーバランスではいられないというデメリットもありました。
――この恋愛で「自分のこういうところは優しかったな、強かったな」と思える部分はありますか？
会うときはほぼ毎回食事を作っていたので、思い返せば「甲斐甲斐しいな自分」とは思います(笑)。懐かない野良猫にご飯あげてる感覚に近かったですね(笑)。全然愛想ないけど「食べてくれてうれしい」みたいな。
■取材協力：春乃おはな
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■近所の店員さんに一目惚れ！でも、幸せな時間は長く続かなかった…
春乃おはなさんは、近所の店員さんに一目惚れをし、付き合うことに。デートを重ね、楽しい時間を過ごし、着実に距離が縮まったと確信した矢先、彼の態度は突如として冷たく変わる。後日、ささいなすれ違いが原因だと判明するものの、歩み寄る姿勢を一切見せない彼の頑なな態度に、おはなさんの心は摩耗していく。悩み抜いた末に、彼女が選んだのは「別れ」という決断だった。
■インタビュー：一目惚れから始まった彼との関係
――一目惚れした際、彼に対して「顔以外」に直感的に感じた魅力はありましたか？
ないです。というよりも顔とスタイルを見た瞬間に身体中の体温が一瞬で奪われた感覚に陥りました。一目見た瞬間にもう彼の容姿のことが脳にこびりついて離れない。頭を後ろから殴られたような衝撃に似ていて、びっくりして痛くてほかに何も考えられない感覚に似ています。
――「顔がどタイプ」という事実は、彼との間に問題が起きた際、許容範囲を広げる理由になりましたか？
よくも悪くもですね。顔がよいからちょっとしたことは許すのがメリット。でもほかの異性なら絶対許さないことも許してしまうから健全な恋人のパワーバランスではいられないというデメリットもありました。
――この恋愛で「自分のこういうところは優しかったな、強かったな」と思える部分はありますか？
会うときはほぼ毎回食事を作っていたので、思い返せば「甲斐甲斐しいな自分」とは思います(笑)。懐かない野良猫にご飯あげてる感覚に近かったですね(笑)。全然愛想ないけど「食べてくれてうれしい」みたいな。
■取材協力：春乃おはな
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