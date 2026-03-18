アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は、「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。

トランプ大統領は17日、SNSでNATO＝北大西洋条約機構の大半の国から「イランへの軍事作戦には関与したくないとの通知を受けた」と明らかにしました。その上で、「日本・オーストラリア・韓国も同じだ」と言及し、「アメリカは誰の助けも必要としない」などと投稿しました。

トランプ大統領「あまり助けは必要ない。実際、助けは一切いらない。全てのNATO加盟国は我々を支持していた。だが彼らは協力したがらないんだ。NATOは極めて愚かな過ちを犯していると思う」

トランプ氏はこのように述べてNATOへの強い不満を示していて、この件でトランプ氏と話をした側近議員はSNSで「人生でこれほど怒っているトランプ氏を見たことがない」と投稿しました。

支援は必要ないと強調したトランプ大統領ですが、アメリカメディアは「この立場が続くかは不明だ」と指摘していて、19日の高市総理との会談でも再び艦船の派遣を要求する可能性もあります。