25年12月から26年1月にかけて行われたサッカー・アフリカ選手権。その結果が覆され優勝国が変わる事態となりました。

大会はセネガルの優勝となりましたが、問題となったのは開催国・モロッコとの決勝戦でのチームの行動でした。

両チーム無得点で迎えた後半AT、モロッコにPKが与えられましたが判定に納得のいかなかったセネガルサイド。選手の何人かが試合中にもかかわらずピッチをあとにし、ロッカールームへと引きあげていました。

中断を経てその後セネガルの選手たちはピッチへ戻り試合は再開され、延長戦に決勝点を挙げたセネガルが1-0で勝利していました。

しかしアフリカサッカー連盟(CAF)公式サイトが現地時間17日に伝えた情報によると、CAF控訴委員会がセネガルサイドの行動を『試合を棄権した』と判断。試合結果はモロッコの3-0での勝利とすると発表しています。

試合終了のホイッスルが吹かれてから約2か月後に下された今回の裁定。2度目の優勝に歓喜したセネガルでしたが、まさかの王座剥奪処分となりました。