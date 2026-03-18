◇オープン戦 ヤクルト―巨人（2026年3月18日 東京D）

侍ジャパンの一員としてWBCに出場していたヤクルト・中村悠平捕手が18日、東京ドームでチームの練習に参加した。

ウオーミングアップから他のナインと一緒に体を動かし、笑顔を見せるなど明るい表情だった。

球場に到着すると、池山監督らと今後のスケジュールなどについて話し合い、20日から日本ハム3連戦を行う北海道遠征でチームに同行することも決まった。

日本ハム戦では試合に出場すると同時に、今季の新助っ人らのボールをブルペンで受ける予定になっている。

練習後には取材に応じ、2大会連続で出場したWBCについて「準々決勝で負けてはしまったけど、素晴らしい大会だったと思う」とコメント。

「最後は残念でしたけど…。不完全燃焼って気持ちを今後はこのヤクルト、シーズンで燃焼させられれば」と話した。

世界トップの野球を体感。「圧倒的なね。ピッチャーも160キロをバンバン投げますし、バッターもそれを一発で仕留める。メジャーリーガーと（日本の）国内組の差というのも改めて実感できた」と中村悠。

その差を少しでも埋めるためには。「僕はピッチクロックとかピッチコムを（日本でも）導入して、より向こうに近づきながら、日本の選手のスキルを上げていった方がいいと思った」と中村悠。

さらに「ウチ（日本）はミズノのボールを使ってますけど、向こうはローリングス（社製）。野球はちょっとのことで変わる。そういったところも変えた方がいいかなと思う」と訴えた。