エイベックス傘下のAvex Music Group LLC（AMGL、本社米ロサンゼルス、ブランドン・シルバースタインCEO）は18日、米シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズ（40）とのグローバル音楽出版パートナーシップ開始を発表した。全世界で独占的な音楽出版管理を担い、マーズが今後制作する全ての楽曲を対象として、現行の出版契約が終了次第速やかに業務を開始する。

ブルーノ・マーズは、グラミー賞を複数回受賞している世界的なシンガー・ソングライター。また、プロデューサー、パフォーマーとしても、現代ポップミュージックを代表するアーティストの1人。2026年2月には、約10年ぶりとなるソロアルバム「The Romantic」をリリースし、米アルバムチャートのビルボード200で1位を獲得した。さらに、リードシングル「I Just Might」もビルボードのHot 100で初登場1位を記録した。

▽AMGLブランドン・シルバースタインCEOのコメント

ブルーノをエイベックスに迎えられることを大変うれしく思います。今後も彼の素晴らしい楽曲をサポートしていけることを楽しみにしています。

◆Avex Music Group LLC（AMGL） エイベックスが掲げる「avex vision 2027」におけるグローバル戦略の中核拠点として、グローバル市場におけるクリエーティブ、ビジネス、カルチャーを横断的に結びつける役割を担う。米ロサンゼルスを拠点に、グローバルな音楽IPの創出、アーティスト開発など、北米をはじめ海外市場におけるエイベックスのプレゼンス拡大に力を入れている。