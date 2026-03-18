Snow Man佐久間大介、初挑戦したせいろ蒸し公開「具いっぱいで美味しそう」「自炊してて親近感湧く」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの佐久間大介が3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「初挑戦」の料理を披露し、注目を集めている。
【写真】33歳スノメンバー「具いっぱいで美味しそう」鮭・餃子など入った2段せいろ蒸し
佐久間は「＃佐久間の初挑戦」とハッシュタグで書き出し「せいろ！！！！！」とコメント。せいろを使った蒸し料理の写真を公開している。せいろには茄子やもやし、キャベツ、パプリカなどの野菜と肉、魚、餃子が2段に分けられ彩りよく並び、ヘルシーかつ本格的な仕上がりになっている。
この投稿には「美味しそう」「憧れる」「具いっぱいで美味しそう」「自炊してて親近感湧く」「かっこいい」「健康的でいいね」「料理レベルがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳スノメンバー「具いっぱいで美味しそう」鮭・餃子など入った2段せいろ蒸し
◆佐久間大介、初挑戦の手料理を公開
佐久間は「＃佐久間の初挑戦」とハッシュタグで書き出し「せいろ！！！！！」とコメント。せいろを使った蒸し料理の写真を公開している。せいろには茄子やもやし、キャベツ、パプリカなどの野菜と肉、魚、餃子が2段に分けられ彩りよく並び、ヘルシーかつ本格的な仕上がりになっている。
◆佐久間大介の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「憧れる」「具いっぱいで美味しそう」「自炊してて親近感湧く」「かっこいい」「健康的でいいね」「料理レベルがすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
#佐久間の初挑戦— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) March 17, 2026
せいろ！！！！！ pic.twitter.com/BMtlUO6Bee
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