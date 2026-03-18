オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、破局後初共演へ 予告で共演者が意味深発言「糸が何本か絡みあってた」
【モデルプレス＝2026/03/18】テレビ朝日系「アメトーーク」（毎週木曜よる11時15分〜）の公式Xが3月18日、更新された。お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と蛙亭のイワクラが破局後、初共演することがわかった。
【写真】破局の女性芸人、元恋人の寝そべりショット公開
3月19日の放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのの7組が共演。予告では、真空ジェシカ・ガクとさや香・新山が登場。ガクが「色々あったといえば、あの人とあの人のこと？」と伊藤とイワクラの写真が映されると、新山は「自分（ガク）も入ってるやん？ちょっと」とぶっちゃけ。ガクが「いいの？入れてもらっても？」と聞くと、新山は「入ってるやろ？」とコメント。これを受け「僕はただのキモオタというか」とガクが言うと、新山の口から「俺、上やったからさ。なんか糸が何本か絡みあってたよ。下段。中野とかたまりの方もあったし…」と意味深な発言が。ガクは「変な糸ね」と納得していた。
新山はさらに「大暴れしてたもんな、川北も。ちゃんとしてよ、ガク」と伝えると、ガクは「分かんないの。川北どうしたらいいか、教えてよ！」と懇願。すると新山は「お前が分からんかったら、誰も分からんよ」と返していた。
また、ひな壇では伊藤とイワクラは隣同士で着席。イワクラが「どれぐらいおもろくしてくれる？」とツッコみ、スタジオが笑いに包まれる一幕が映っていた。
11月2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて、イワクラとの破局を初告白した伊藤。約4年交際していたが、9月に破局していたことを説明した。 また、伊藤はコンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演した際には、今回の破局について「98％俺が悪かったね」と言及。別れることとなった理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：ABEMA・Lucky FM
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◆オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、破局後初共演
3月19日の放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コットン、きしたかのの7組が共演。予告では、真空ジェシカ・ガクとさや香・新山が登場。ガクが「色々あったといえば、あの人とあの人のこと？」と伊藤とイワクラの写真が映されると、新山は「自分（ガク）も入ってるやん？ちょっと」とぶっちゃけ。ガクが「いいの？入れてもらっても？」と聞くと、新山は「入ってるやろ？」とコメント。これを受け「僕はただのキモオタというか」とガクが言うと、新山の口から「俺、上やったからさ。なんか糸が何本か絡みあってたよ。下段。中野とかたまりの方もあったし…」と意味深な発言が。ガクは「変な糸ね」と納得していた。
また、ひな壇では伊藤とイワクラは隣同士で着席。イワクラが「どれぐらいおもろくしてくれる？」とツッコみ、スタジオが笑いに包まれる一幕が映っていた。
◆オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラが破局
11月2日放送のバラエティ番組「チャンスの時間」＃335（ABEMA SPECIALチャンネル／よる11時〜）にて、イワクラとの破局を初告白した伊藤。約4年交際していたが、9月に破局していたことを説明した。 また、伊藤はコンビでパーソナリティを務める「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10＆10」（Lucky FM／毎週日曜15時〜）に出演した際には、今回の破局について「98％俺が悪かったね」と言及。別れることとなった理由については「なんで振られたのか別れたのか、一言で簡潔にお伝えするのであれば、ストレスを与えすぎましたね。花なら枯れ、うさぎなら死んでしまうようなありとあらゆるストレスを四方八方からもしかしたら与えていることに気づかず」「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ。逆に」と語っていた。（modelpress編集部）
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