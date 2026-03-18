元乃木坂46与田祐希、金髪の“未公開”ショット披露「ギャルっぽくて最高」「宝物すぎる」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の与田祐希が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。金髪時代の未公開自撮り写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元乃木坂人気メン「ギャルっぽくて最高」衝撃の金髪姿
与田は「祐希ちゃんが金髪の時の未公開の自撮りがあったら見せて！！」というファンからのリクエストに対し、「あるよ」と当時の自撮り写真を公開。カメラを構えた鏡越しショットや、目を閉じて顎に手を添えたカットなど、金髪姿の貴重な未公開ショットを披露した。
この投稿には「金髪も最強に可愛い」「ギャルっぽくて最高」「あるんだ笑」「未公開写真は宝物すぎる」「透明感がすごい」「リクエストに応えてくれて嬉しい」「どんな髪色でも天使」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元乃木坂人気メン「ギャルっぽくて最高」衝撃の金髪姿
◆与田祐希、金髪時代の未公開ショット披露
与田は「祐希ちゃんが金髪の時の未公開の自撮りがあったら見せて！！」というファンからのリクエストに対し、「あるよ」と当時の自撮り写真を公開。カメラを構えた鏡越しショットや、目を閉じて顎に手を添えたカットなど、金髪姿の貴重な未公開ショットを披露した。
◆与田祐希の金髪ショットに反響
この投稿には「金髪も最強に可愛い」「ギャルっぽくて最高」「あるんだ笑」「未公開写真は宝物すぎる」「透明感がすごい」「リクエストに応えてくれて嬉しい」「どんな髪色でも天使」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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